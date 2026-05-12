Maltempo Lombardia, forte vento a Milano: interventi dei Vigili del Fuoco

Il vento forte che ha investito in mattinata la città di Milano, soffiando a circa 80km/h, ha impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco in diversi interventi per alberi caduti o rami pericolanti. Uno di questi in particolare in viale Certosa, angolo Piazza Firenze, a seguito del quale, vista la consistenza dell’albero, sono state utilizzate particolari attrezzature tecniche. Altri interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco sono stati effettuati anche lungo il Viale Zara. Non si registrano persone coinvolte.

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