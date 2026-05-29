Maltempo Lombardia: incendio devasta Cascina Rancate a San Giuliano Milanese

Una violenta ondata di maltempo, abbattutasi nella serata di ieri nel milanese, ha causato gravi danni anche a Cascina Rancate, nel territorio di San Giuliano Milanese. La perturbazione ha innescato un vasto incendio che ha avvolto in pochi minuti un’intera ala dell’azienda agricola, estesa su una superficie di 1500 metri quadrati. La priorità assoluta per le squadre dei vigili del fuoco, giunte tempestivamente sul posto, è stata rappresentata dal salvataggio dei 510 bovini da latte presenti nella struttura, tutti tratti in salvo e portati in condizioni di sicurezza prima che le fiamme potessero raggiungere gli animali.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

L’intervento ha richiesto uno sforzo imponente da parte dei soccorritori, con la presenza complessiva di 60 vigili del fuoco che hanno operato ininterrottamente per tutta la notte. I 16 mezzi giunti sul luogo del rogo hanno lavorato inizialmente per arginare le alte lingue di fuoco, concentrandosi in una seconda fase sulla circoscrizione del perimetro del fienile coinvolto dall’incendio.

Questa complessa attività di contenimento è stata seguita dalla delicata fase di raffreddamento delle strutture colpite, necessaria per evitare l’innesco di ulteriori focolai. Attualmente, alcuni mezzi dei vigili del fuoco presidiano ancora la zona per completare le operazioni del cosiddetto minuto spegnimento, finalizzate a garantire il totale ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area interessata dal disastro.

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