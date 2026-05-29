Maltempo Lombardia, violenti temporali dopo il caldo: colture devastate dalla grandine nel Cremonese | FOTO

Le previsioni meteo avevano segnalato il rischio di temporali anche violenti sulla Lombardia dopo giorni di caldo anomalo e così è stato: una nuova ondata di maltempo ha colpito la regione con grandinate e piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio le campagne. Secondo le prime stime, centinaia di ettari di mais sono stati devastati da chicchi di ghiaccio grandi come palline da golf, con campi allagati, danni ai tetti e agli impianti delle strutture agricole. A lanciare l’allarme è Coldiretti Lombardia, che in queste ore sta raccogliendo le segnalazioni dei tecnici sul territorio.

Tra le aree più colpite c’è la provincia di Cremona, in particolare la fascia compresa tra Soresina e Pizzighettone, dove i danni vengono descritti come ingenti. Ai terreni sommersi dall’acqua si sommano interi campi di mais ‘mitragliati’ dalla grandine, caduta in alcuni casi con chicchi grandi come noci, capaci di tranciare le piante in pochi minuti.

Nei Comuni del Soresinese la conta dei danni è ancora in corso, mentre Coldiretti segnala problemi anche nei territori di Pizzighettone, San Bassano, Formigara e Genivolta. In queste zone la grandine ha letteralmente falciato i campi di mais e, secondo l’organizzazione agricola, le produzioni difficilmente riusciranno a riprendersi, con ripercussioni pesanti sui bilanci aziendali nei prossimi mesi.

L’episodio arriva al termine di una fase caratterizzata da un’ondata di caldo precoce, con picchi vicini o superiori ai +34/+35°C sulla pianura padana e condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali violenti una volta arrivata aria più fresca in quota. La Protezione Civile aveva già avvertito di un rischio elevato di fenomeni intensi su parte del Nord Italia, con possibili grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento proprio tra Lombardia ed estremo Nord-Est.

Coldiretti ricorda come gli eventi estremi, in particolare le grandinate ‘fuori scala’, siano sempre più frequenti nelle campagne lombarde, con una media di un episodio ogni pochi giorni nelle fasi più instabili e con danni ricorrenti alle colture di pieno campo come mais, frumento e orticole.

Per le aziende agricole colpite, oltre al lavoro di ripristino di campi e strutture, si apre ora il capitolo delle verifiche assicurative e delle eventuali richieste di riconoscimento dello stato di calamità, in un contesto in cui il clima estremo rende ogni stagione sempre più incerta.

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