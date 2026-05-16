Maltempo Marche, irruzione polare sull’Appennino: neve e crollo termico tra Frontignano e Forca di Gualdo | VIDEO

Il ciclone Gisela è arrivato nella notte sulle Marche portando un deciso peggioramento del tempo, con piogge a tratti moderate o intense e un netto calo delle temperature. L’aria più fredda di matrice polare ha favorito un crollo della quota neve sui Monti Sibillini, con fiocchi che questa mattina stanno scendendo fin sotto i 1500 metri. Tra le zone più coinvolte spiccano Frontignano, Sassotetto e Forca di Gualdo, dove la neve di metà maggio sta imbiancando nuovamente paesaggi che solo pochi giorni fa avevano ormai un aspetto quasi tardo primaverile. La quota neve si è attestata intorno ai 1300 metri, con accumuli localmente significativi.

Episodio di neve tardiva, questo, piuttosto insolito per il periodo, ma possibile quando irruzioni di aria fredda riescono a penetrare fino al cuore dell’Appennino centrale, come sta accadendo in queste ore. Nella giornata odierna saranno ancora possibili nuove precipitazioni, a carattere nevoso alle quote medio-alte dei Sibillini, specie tra mattino e prima parte del pomeriggio, mentre alle quote più basse prevarranno piogge e rovesci.

Nelle prossime 24 ore è atteso un graduale aumento delle temperature, con quota neve in rialzo e un lento ritorno a condizioni più consone alla seconda metà di maggio. Fino ad allora, però, l’Appennino marchigiano potrà regalare ancora scenari invernali fuori stagione, con le cime dei Sibillini nuovamente vestite di bianco a primavera inoltrata.

Maltempo Marche, neve e crollo termico tra Frontignano e Forca di Gualdo

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