Maltempo, mare forza 4: scoppiano i finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri

Quattro finestrini rotti e altri sei danneggiati per il traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri. Quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli, nel pomeriggio di oggi, per l’impatto violento di un’onda con il mare ‘forza 4’, l’imbarcazione ha fatto un ‘volo’ che ha causato l’esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito né ha richiesto soccorso sanitario. Il Vesuvio jet è rientrato dunque in porto, dove è attualmente fermo in porto in attesa di accertamenti tecnici, mentre la compagnia ha assicurato ai passeggeri il trasferimento con un altro mezzo.