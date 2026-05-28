Maltempo Molise, approvata la declaratoria dello stato di calamità: danni agricoli per 30 milioni

La Regione Molise ha approvato la declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale dopo le ondate di maltempo che tra marzo e aprile hanno colpito il territorio regionale, causando gravi danni ad aziende agricole e infrastrutture rurali. La delibera, approvata oggi dalla giunta regionale, avvia l’iter per l’accesso agli strumenti straordinari di sostegno previsti dal Fondo di solidarietà nazionale. Secondo la ricognizione effettuata dalla Regione insieme a Comuni, strutture tecniche e organizzazioni agricole, i danni ammonterebbero a quasi 30 milioni di euro.

“Parliamo di conseguenze pesanti per centinaia di operatori del settore“, ha dichiarato il Presidente della Regione, Francesco Roberti, facendo riferimento ai danni alle colture, alle strutture aziendali e alla viabilità interpoderale. L’assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone ha spiegato che la documentazione tecnica sarà ora trasmessa al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per il riconoscimento ufficiale dello stato di calamità e l’attivazione delle misure di sostegno economico. “Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi delle procedure amministrative”, ha aggiunto Micone.