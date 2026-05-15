Maltempo, neve fuori stagione sull’Appennino toscano: oltre 5cm in Val di Luce | FOTO

Risveglio bianco sull’Appennino toscano, dove una perturbazione dal sapore invernale ha riportato la neve a quote medie, regalando uno scenario decisamente insolito per la metà di maggio. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate nel comune di Abetone Cutigliano, nella Val di Luce. Qui, nei punti più alti del comprensorio, il manto nevoso ha superato i 5 centimetri di spessore. Sebbene l’evento possa apparire eccezionale per il periodo attuale, i residenti più anziani ricordano come un tempo le nevicate tardive fossero ricorrenti, tanto da permettere la chiusura della stagione sciistica regolarmente dopo il ponte del Primo Maggio.

Il maltempo non ha risparmiato la provincia di Massa-Carrara: qualche fiocco di neve si è visto anche a Zeri, sebbene in questo caso la coltre bianca non sia riuscita a depositarsi al suolo con la stessa intensità registrata sulla montagna pistoiese.

L’ondata di freddo ha causato un crollo termico repentino su tutta la regione. Secondo le previsioni, il calo delle temperature persisterà per l’intero weekend: per la giornata di sabato 16 maggio è atteso un clima dai connotati più autunnali che primaverili.

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