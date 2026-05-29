Maltempo, notte temporalesca in Piemonte: protagonisti nubifragi, fulmini e grandine

Violenti temporali hanno colpito il Piemonte tra la serata di ieri e la notte, con nubifragi improvvisi, grandinate e forti raffiche di vento che hanno interessato diverse aree della regione. I fenomeni più intensi si sono verificati tra le ore 18 e le 2. Torino è stata soltanto sfiorata dal fronte temporalesco più severo, ma il capoluogo piemontese ha comunque registrato una intensa attività elettrica, con numerosi fulmini visibili nel cielo durante la notte. Dalla mezzanotte sono stati registrati 33 mm in zona San Giovanni a Limone Piemonte (CN), 30 mm a Ormea (CN), 29 mm a Limone Piemonte (CN), 26 mm a Montaldo di Mondovì (CN) e in zona Talucco a Pinerolo (TO).

Secondo le previsioni meteorologiche diffuse ieri da Arpa Piemonte, il peggioramento è legato all’arretramento del promontorio anticiclonico verso Ovest e all’ingresso di aria fresca in quota sulla Pianura Padana. La situazione ha favorito un marcato aumento dell’instabilità atmosferica, inizialmente sui rilievi e successivamente anche sulle pianure sudoccidentali della regione. Il caldo accumulato nei giorni precedenti e l’afflusso di aria umida da Est hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali anche di forte intensità, soprattutto nelle aree montane e pedemontane, dove il sollevamento orografico ha innescato i fenomeni più violenti. Il maltempo determina anche un temporaneo calo delle temperature massime, attenuando la fase di caldo intenso degli ultimi giorni. Tuttavia, secondo Arpa, nel fine settimana è atteso un nuovo generale rialzo termico.

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