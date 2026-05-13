Maltempo Piemonte, faldalino sollevato dal vento: Vigili del Fuoco al lavoro sul Grattacielo della Regione

Vigili del Fuoco al lavoro sul Grattacielo della Regione Piemonte dove il forte vento dei giorni scorsi ha causato il sollevamento di un faldalino posizionato sulla facciata. Intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione fatta dalla stessa Regione, i pompieri, con l’impiego di personale qualificato per le attività in quota e con l’utilizzo di droni, stanno effettuando le verifiche sulle facciate della struttura per valutare la tenuta di tutti i faldini ed eventualmente intervenire per stabilizzare altri elementi che dovessero essere stati sollevati dal vento. Si tratta di un intervento precauzionale e l’area circostante è stara delimitata per consentire il volo dei droni.

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