Maltempo Piemonte, forte vento a Torino: danni in città, un albero finisce su cavi del tram

Il forte vento che sta soffiando su Torino, con raffiche fino a 80km/h, sta costringendo i Vigili del Fuoco a compiere diversi interventi in città. Nel quartiere San Salvario, in via Giuseppe Giacosa, si segnala la caduta in strada di alcune tegole e la presenza di altri elementi pericolanti. Un pezzo di tettoia ha inoltre colpito un’auto parcheggiata. Al momento non risultano feriti. Nella zona Crocetta, all’angolo tra corso Einaudi e corso Re Umberto, la caduta di un albero ha coinvolto anche i cavi del tram. Interventi sono in corso anche in via Aosta e via Brione per lamiere e serramenti pericolanti a rischio distacco. In via Rosta, i Vigili del Fuoco stanno operando per un ponteggio pericolante, mentre in strada del Drosso, all’Istituto Majorana, si è staccata una grondaia.

Il vento ha creato problemi anche al Salone del Libro, in corso al Lingotto, dove per motivi di sicurezza è stata chiusa per alcuni minuti l’arena Bookstock, che è in tensostruttura.

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