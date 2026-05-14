Maltempo Piemonte, intensa linea temporalesca da Biella ad Asti: nubifragi e grandine | VIDEO

Continuano i temporali al Nord Italia. In questo momento, due intense linee temporalesche sono in atto agli estremi del territorio italiano, in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia: una da Biella ad Asti verso est e un’altra a sud di Udine in lento moto verso est-nordest. La linea temporalesca in Piemonte sta producendo nubifragi e grandine. Una violenta grandinata si è verificata tra Chivassese e Canavese orientale con chicchi fino a 2 centimetri di diametro. Attenzione nel Piemonte orientale nella prossima ora e mezza: i fenomeni dovrebbero esaurirsi in serata.

Intanto, l’ondata di maltempo in atto ha riportato la neve sull’arco alpino: in Piemonte un rovescio nevoso si è verificato anche a Sestriere (TO) con i fiocchi che hanno raggiunto anche i 1400-1500 metri di quota.

Maltempo Piemonte, grandinata a Chivasso

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