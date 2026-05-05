Maltempo Piemonte, piogge diffuse sulla regione e neve fino a 1500 metri

Nelle ultime ore, è transitata sul Piemonte la parte più attiva della perturbazione che sta interessando il Nord e le regioni centrali. Si sono registrate piogge diffuse su tutta la regione e nuove nevicate sulle Alpi, localmente fino a 1500-1700 metri di quota nelle valli più interne. Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 24 ore nella regione segnaliamo: 43mm a Vinadio, 38mm a Bardonecchia, 33mm a Oulx, 32mm a Balme, 31mm a Valdieri, 30mm a Sestriere, 29mm a Castelmagno, Usseglio, 28mm a San Giacomo Demonte, 27mm a Pragelato, Vernante, 26mm a Giaglione, Venaus, 25mm a Elva.

Generale attenuazione dei fenomeni entro le prime ore pomeriggio. Ma nel corso della serata, sarà probabile una nuova riattivazione di rovesci e locali temporali dai settori alpini e pedemontani dal Torinese al VCO, in successiva estensione anche alle pianure a Nord del Po.

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