Maltempo Piemonte, primi forti temporali nel Torinese e Cuneese: grandine a Moncalieri, colpita anche Torino | VIDEO

Si intensificano i temporali in Piemonte. Un flusso di aria fredda e instabile sta alimentando la genesi di forti temporali pomeridiani che in Piemonte stanno colpendo soprattutto il settore sudoccidentale, nel Cuneese, ma anche il Torinese, interessando anche il capoluogo, dove al momento si registra una temperatura di +19°C. Un forte temporale con grandine sta colpendo Moncalieri, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nella vicina Nichelino, sono già caduti 4mm di pioggia mentre si registra una temperatura di +16°C.

Nel pomeriggio i nuclei temporaleschi più intensi si concentreranno verso la pianura Cuneese, basso Torinese, Astigiano, colline del Po, Vercellese e basso Novarese, con rischio di nubifragi, grandine di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento lineari in concomitanza del passaggio dei temporali. I fenomeni dovrebbero esaurirsi nel corso della serata.

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