Maltempo Piemonte, raffiche di vento e temporali: albero contro una palazzina a Torino, grandine nell’Alessandrino

Il maltempo in Piemonte ha colpito anche Torino, dove le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di un albero contro la facciata di una palazzina di quattro piani in corso Giulio Cesare. L’episodio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni all’edificio. Le operazioni si sono concentrate sulla rimozione del pericolo e sul controllo delle condizioni dello stabile. La situazione, pur significativa per la dinamica dell’episodio, non ha provocato feriti. Oltre a Torino, il maltempo ha interessato anche la provincia di Alessandria, con forti temporali in arrivo dall’Astigiano. Le aree maggiormente coinvolte sono state il Casalese, l’Acquese e il Novese, dove sono stati segnalati fenomeni intensi accompagnati anche da grandine.

A riferirlo è la Protezione Civile, che ha segnalato l’evoluzione dei temporali e le conseguenze sul territorio. Il quadro meteorologico è stato caratterizzato non solo dalle precipitazioni, ma anche da raffiche di vento che hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori in più punti della provincia.

Grandine e raffiche di vento nell’Alessandrino

Nel territorio alessandrino non sono mancate segnalazioni di grandine, in particolare nelle zone interessate dal passaggio dei temporali. Il fenomeno si è accompagnato a raffiche di vento diffuse. I dati indicano picchi di vento significativi: 66,6 chilometri orari a Bric Castellaro di Bosio, in Alta Val Lemme; 63,9 chilometri orari a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera; e 57,2 chilometri orari a Casale Monferrato. Valori che confermano la forza delle raffiche che hanno accompagnato il passaggio del maltempo sul Piemonte meridionale.

Piante pericolanti e interventi tra Molare, Alice Bel Colle e Alessandria

Anche in provincia di Alessandria i vigili del fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza di alcune piante pericolanti. Gli interventi hanno riguardato Molare, Alice Bel Colle e lungo Tanaro Solferino ad Alessandria, dove la situazione ha richiesto verifiche e operazioni per prevenire ulteriori rischi. Le forti raffiche di vento hanno infatti reso instabili alcune alberature, creando condizioni potenzialmente pericolose per la viabilità e per le aree circostanti. Le squadre intervenute hanno lavorato per ridurre i rischi legati alla caduta di rami o alberi, in un contesto meteorologico ancora segnato da temporali e vento.

Nessun ferito segnalato dopo gli episodi di maltempo

Nonostante la caduta dell’albero contro la palazzina a Torino e le criticità registrate nell’Alessandrino, al momento non risultano feriti. La situazione resta legata agli interventi di messa in sicurezza e alle verifiche sui danni, in particolare sull’edificio di quattro piani coinvolto in corso Giulio Cesare.

Il passaggio del maltempo in Piemonte ha evidenziato ancora una volta la rapidità con cui temporali, grandine e raffiche di vento possono creare situazioni di rischio nei centri urbani e nelle aree provinciali. Le operazioni dei vigili del fuoco e le comunicazioni della Protezione Civile restano centrali per il monitoraggio degli effetti sul territorio.

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