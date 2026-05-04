Maltempo Piemonte: scende copiosa la neve al Sestriere in pieno maggio | VIDEO

Correnti fredde di matrice artica, anticiclone in parziale ritirata dall’Atlantico e una primavera che torna quasi invernale in alta quota: è in questo contesto che il Sestriere si è ritrovato nuovamente imbiancato, con neve fresca in pieno maggio. Un episodio simbolico di un avvio di mese che sta riportando piogge diffuse al Nord e un deciso calo termico, in netto contrasto con il clima più mite che resiste su parte del Centro-Sud.

Sulla scena sinottica europea domina infatti un blocco anticiclonico sul vicino Atlantico che devia verso l’Europa occidentale correnti fredde di origine artica. Questi flussi, scorrendo sopra un Mediterraneo ancora relativamente mite, alimentano un canale depressionario tra Penisola Iberica, Francia e Nord Italia, dove il maltempo è tornato protagonista. In quota, l’aria più fredda ha abbassato la quota neve sulle Alpi, permettendo nuovi accumuli nei comprensori oltre i 2000 metri, Sestriere compreso.

Nella celebre località alpina la ‘scenografia’ è tornata tipicamente invernale: prati e piste nuovamente imbiancati, temperature prossime o inferiori allo zero nelle ore più fredde e fiocchi che hanno fatto la loro comparsa durante il passaggio dei nuclei più intensi. Per un inizio maggio, periodo in cui solitamente domina già la primavera avanzata, si tratta di un segnale eloquente della forza di questa irruzione fredda, capace di riportare condizioni pienamente alpine in alta quota mentre in pianura la pioggia cade abbondante.

La dinamica è chiara: le correnti settentrionali, incanalate sul lato orientale del blocco anticiclonico, scorrono lungo il bordo dell’Europa occidentale e raggiungono l’arco alpino con una componente umida. Lo sbarramento orografico favorisce la formazione di nubi compatte e precipitazioni persistenti, che sulle vette più alte si trasformano in neve. Anche se gli accumuli non sono paragonabili a quelli invernali, l’episodio è significativo perché conferma una tendenza a un avvio di maggio più dinamico, fresco e perturbato rispetto agli standard recenti.

Il contrasto con il resto d’Italia è marcato. Se al Sestriere si registra ancora una volta il ritorno della neve, al Centro e soprattutto al Sud le correnti miti in risalita dal Nord Africa e dal Mediterraneo centrale mantengono temperature più consone alla stagione, con massime che localmente raggiungono valori quasi estivi.

Per i prossimi giorni il segnale dominante resta quello di una certa persistenza dell’instabilità al Centro-Nord, con nuovi passaggi perturbati in grado di portare ulteriori precipitazioni e nuovi episodi nevosi in alta quota.

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