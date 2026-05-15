Maltempo Piemonte, temporali nel Torinese e Cuneese: nubifragi e grandine, colpita anche Torino | FOTO e VIDEO

Una nuova fase instabile interesserà il Piemonte nel pomeriggio-sera di oggi, venerdì 15 maggio, con temporali e grandinate di piccole dimensioni su diverse aree del settore centro-meridionale della regione. in questo momento, i temporali stanno interessando il Torinese e il Cuneese, causando nubifragi e grandine. Colpiti da una grandinata anche i quartieri ovest di Torino, dove attualmente si registrano +13°C. Segnalate grandinate anche a Grugliasco e Collegno, località alle porte di Torino, dove i chicchi hanno imbiancato strade e giardini, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Maltempo Piemonte, temporale con grandine a Collegno

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