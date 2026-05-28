Maltempo Piemonte: violenta grandinata a Coassolo Torinese, chicchi fino a 3-4 centimetri

Il maltempo in Piemonte ha mostrato tutta la sua forza in serata, quando una violenta grandinata ha interessato Coassolo Torinese, comune dell’area metropolitana di Torino. L’episodio è stato segnalato alle ore 19:45, in un contesto di forte instabilità atmosferica che ha portato al suolo chicchi di dimensioni rilevanti. In zona sono stati segnalati chicchi fino a 3-4 centimetri di diametro, dimensioni tali da rendere l’evento particolarmente rilevante per intensità e impatto visivo. A Coassolo Torinese (TO) la grandinata ha prodotto accumuli ben visibili sulle superfici esterne.

Una grandinata violenta di questo tipo può rappresentare un fenomeno significativo soprattutto per coltivazioni, veicoli, coperture leggere e spazi all’aperto.

L’immagine della grandinata a Coassolo Torinese

La fotografia documenta in modo diretto gli effetti del maltempo a Coassolo Torinese. Lo scatto contribuisce a rendere evidente la portata dell’evento: la grandine non appare come una semplice precipitazione occasionale, ma come un episodio intenso, con chicchi di dimensioni tali da essere facilmente distinguibili anche a distanza. L’immagine è attribuita a Chiara Salvino – Pro Loco Coassolo T.se.

Il caso di Coassolo Torinese si inserisce nel quadro del maltempo in Piemonte, con fenomeni localizzati ma potenzialmente intensi. La grandine di grosse dimensioni rappresenta uno degli aspetti più critici dei temporali severi, perché può manifestarsi in modo improvviso e concentrato su aree ristrette. A Coassolo Torinese, la grandinata ha lasciato un segno evidente sul territorio.

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