Maltempo, piogge torrenziali a Mahayel Asir: danni e misure di emergenza | VIDEO

Oggi, la città di Mahayel, situata nella regione di Asir, in Arabia Saudita, è stata travolta da intense piogge torrenziali che hanno avuto un impatto significativo sulle infrastrutture locali e sul quotidiano della popolazione. L’evento atmosferico ha sorpreso la comunità, con un rapido abbassamento delle temperature e piogge che hanno messo alla prova la resilienza della città. Fin dalle prime luci del giorno, le condizioni meteorologiche sono cambiate drasticamente, con le piogge torrenziali che hanno iniziato a cadere ininterrottamente, accompagnate da un’intensa attività elettrica.

La zona di Mahayel è stata una delle più colpite, con l’acqua che ha iniziato a riversarsi sulle strade principali, creando situazioni di difficoltà per i residenti e i pendolari.

Danni alle infrastrutture e al traffico

Le forti piogge hanno causato gravi allagamenti in diverse zone di Mahayel, mettendo a dura prova le infrastrutture cittadine. Le strade principali sono state in gran parte impraticabili a causa dell’acqua accumulatasi, creando notevoli disagi al traffico veicolare. Alcuni quartieri residenziali sono stati seriamente danneggiati. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma il maltempo ha reso complesso il lavoro di recupero e di messa in sicurezza delle aree colpite.

Le previsioni meteorologiche suggeriscono che le piogge intense potrebbero continuare nelle prossime ore, sebbene ci si aspetti un miglioramento nelle giornate successive. Le autorità hanno rassicurato i cittadini, comunicando che tutte le misure necessarie sono state adottate per affrontare le difficoltà.