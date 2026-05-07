Maltempo Portogallo, grandine distruttiva colpisce il Planalto de Monforte: danni alle colture | FOTO

Un violento episodio di maltempo ha colpito oggi la zona di Chaves, con particolare gravità nell’area del Planalto de Monforte, dove una grandinata intensa e concentrata in pochi minuti ha provocato danni significativi alle colture

Grandine Portogallo

Un severo episodio di maltempo ha colpito nel pomeriggio la zona di Chaves, nel Nord del Portogallo, con especiale incidenza sull’area del Planalto de Monforte, dove un’intensa grandinata, seppur localizzata, ha causato danni rilevanti alle principali colture agricole. Secondo le prime segnalazioni, la grandine ha provocato danni importanti in diverse aziende agricole, con perdite che si sommano ad altri recenti episodi di maltempo che hanno colpito Chaves nelle ultime stagioni. Eventi precedenti con caratteristiche simili, avevano già riportato danni a colture come mais, patate, vigneti e kiwi, il che rende probabile che gli stessi settori produttivi siano stati nuovamente colpiti anche in questa occasione.

Grandine Chaves Portogallo

La regione di Chaves è notoriamente esposta ai forti temporali di calore, spesso accompagnati da pioggia intensa e grandine, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, sufficienti a distruggere completamente intere coltivazioni e a danneggiare infrastrutture agricole come serre, sistemi di irrigazione e reti di protezione.

La Protezione civile, in questa fase iniziale, consiglia la raccolta sistematica di prove visive del danno: foto e video della grandine accumulata al suolo, delle piante lacerate e della durata approssimativa dell’episodio, elementi fondamentali per una futura valutazione tecnica dei danni subiti.

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