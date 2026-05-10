Maltempo Portogallo: spettacolare tromba marina al largo di Sintra | VIDEO

Una tromba marina è stata avvistata al largo della costa di Sintra, ben visibile dalle località di Praia da Aguda, Magoito e Azenhas do Mar, con immagini che in poche ore sono diventate virali sui social e riprese dai media portoghesi. I video e le foto condivisi da diverse pagine di meteorologia mostrano una struttura a imbuto che si estende dalla base di una nube cumuliforme verso la superficie del mare, a poche miglia dalla costa di Sintra. Dai vari punti panoramici della zona, in particolare dai versanti a picco sul mare tra Praia da Aguda, Magoito e Azenhas do Mar, il fenomeno è apparso particolarmente visibile, destando immediatamente curiosità.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’Istituto Portoghese del Mare e dell’Atmosfera (IPMA) ha confermato che le immagini inquadrano un imbuto rotante che collega la base di un cumulonembo alla superficie dell’acqua e che solleva spruzzi d’acqua, peraltro in condizioni di forte instabilità, con venti intensi che ruotano vorticosamente. Per la classificazione formale, infatti, è necessario che il vortice tocchi effettivamente l’acqua, generando il classico sollevamento di spruzzi alla base dello stesso.

Nel corso della giornata precedente, invece, è stata invece confermata una tromba marina ben sviluppata al largo di Viana do Castelo, più a nord, con un vortice che si estendeva dalla nube fino alla superficie marina. La coesistenza di questi episodi lungo la fascia costiera portoghese evidenzia un ambiente atmosferico molto instabile, favorevole allo sviluppo di celle temporalesche e fenomeni convettivi intensi sul mare.

L’IPMA ha inoltre spiegato che si tratta di fenomeni coerenti con una situazione di marcata instabilità, con aria fredda in quota e mari relativamente caldi, condizioni ideali per la formazione di cumulonembi e cellule convettive sopra l’oceano. Le immagini radar, sempre secondo l’istituto, hanno evidenziato strutture capaci di generare nubi a imbuto e trombe marine, soprattutto lungo la costa occidentale, dove il contrasto termico e la convergenza dei venti sono spesso più accentuati.

In passato, le trombe marine venivano descritte come fenomeni relativamente rari in Portogallo, ma negli ultimi mesi le segnalazioni si sono moltiplicate, grazie anche alla diffusione capillare di smartphone e social network che permettono di documentare in tempo reale questi episodi. Azenhas do Mar è un piccolo e pittoresco villaggio costiero del comune di Sintra, incastonato su una scenografica scogliera che si affaccia direttamente sull’oceano Atlantico, a circa 10 km dalla cittadina di Sintra e poco più di 40 km da Lisbona.