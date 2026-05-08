Maltempo Portogallo, trombe marine al largo del Douro tra forti temporali, grandine e rischio allagamenti | FOTO

Due trombe marine sono state avvistate al largo della foce del Douro, davanti alle coste tra Porto e Vila Nova de Gaia, nel pieno di una fase di forte maltempo che sta colpendo il nord del Portogallo. I due vortici, ben visibili dalla costa, hanno offerto uno spettacolo tanto suggestivo quanto potenzialmente pericoloso. Il fenomeno, spesso scambiato per un semplice rovescio di pioggia, è in realtà legato alla formazione di trombe marine generate da celle temporalesche attive sul mare. In questo caso, la presenza di aria fredda in quota sopra acque relativamente più calde ha favorito lo sviluppo di convezione intensa proprio lungo la fascia costiera, con la comparsa di due distinti vortici al largo del Douro.

In ogni caso, la situazione meteo resta piuttosto complessa. Negli ultimi giorni, una serie di perturbazioni atlantiche ha interessato il Portogallo, determinando rovesci intensi, temporali e un sensibile aumento della portata del fiume Douro, già osservato tra Porto e Gaia. In questo contesto di severo maltempo quindi, non sorprende la formazione di fenomeni vorticosi sul mare, soprattutto quando le linee temporalesche si organizzano parallelamente alla costa.

Inoltre, maltempo in corso anche dall’entroterra, in particolare da Peredo da Benposta, nel comune di Mogadouro, dove si sono registrati violenti temporali con grandine associati alla stessa perturbazione.

Per concludere, c’è da specificare che le trombe marine, pur restando fenomeni molto localizzati, possono comunque generare raffiche di vento molto forti e condizioni di pericolo per le imbarcazioni e per chi si trova in prossimità della costa. In tal caso, la Protezione Civile ha invitato alla massima prudenza, soprattutto nelle aree esposte, già messe alla prova dall’aumento del livello del fiume Douro.