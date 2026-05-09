Maltempo Portogallo, violenti rovesci e grandinate su 11 distretti: allerta gialla per temporali intensi | VIDEO

Il maltempo non molla la presa sul Portogallo. Anche nel corso della giornata odierna si sono registrati violenti rovesci e temporali e grandinate che hanno interessato diverse aree centro-settentrionali del Paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, lo sviluppo di celle temporalesche alimentate da aria fredda in quota ha favorito fenomeni localmente intensi. In pochi minuti, chicchi di grandine hanno imbiancato le strade principali in diverse località, confermando un quadro meteo tipicamente primaverile ma a tratti estremo.

Le zone più colpite sono quelle interne tra Coimbra e Leiria, ma anche l’area di Maçãs de Dona Maria, già in passato colpita da episodi simili. Qui, anche oggi, le condizioni meteo si sono dimostrate favorevoli a rovesci convettivi accompagnati da grandine, seppur di breve durata ma localmente intensa.

Situazione analoga nel distretto di Coimbra, dove temporali sparsi hanno scaricato precipitazioni intense e chicchi di grandine in modo non del tutto omogeneo, interessando a macchia di leopardo centri abitati e aree rurali. Non è rimasto immune nemmeno il Nord, in particolare Viana do Castelo, tra le prime a subire l’influenza.

L’IPMA aveva già segnalato il rischio, attivando l’allerta gialla su 11 distretti proprio per la possibilità di precipitazioni intense accompagnate da grandine e temporali. Una previsione che ha trovato riscontro nei fenomeni osservati nel corso della giornata.

La dinamica meteo che oggi ha colpito una buona ‘fetta’ del Portogallo, è tipica delle irruzioni di aria fredda in quota, accompagnate dall’arrivo di una perturbazione con instabilità diffusa, fenomeni irregolari ma localmente violenti e difficili da prevedere con precisione su scala locale.