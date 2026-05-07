Maltempo Prato: uomo bloccato dalla furia del Bisenzio, salvato col gommone

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Prato, dove un uomo è rimasto bloccato sul greto del fiume Bisenzio a causa della forte corrente, alimentata dalle recenti condizioni di maltempo che hanno interessato il territorio. L’allarme è scattato nei pressi di Viale Galilei, in prossimità di un pilone del viadotto ferroviario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Prato con una squadra supportata da tre unità specializzate nel soccorso acquatico.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo utilizzando un gommone e sono riusciti a recuperarlo in sicurezza, trasportandolo fino alla sponda del fiume. Fortunatamente la persona soccorsa non ha avuto bisogno di cure mediche e si è allontanata autonomamente dopo il salvataggio. Presenti sul luogo dell’intervento anche gli operatori del 118, pronti a prestare assistenza sanitaria qualora fosse stato necessario.