Maltempo Prato: uomo bloccato dalla furia del Bisenzio, salvato col gommone

La piena del fiume causata dalla forte corrente ha reso necessario un intervento di soccorso acquatico nella zona di Viale Galilei

intervento prato vigili fuoco

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Prato, dove un uomo è rimasto bloccato sul greto del fiume Bisenzio a causa della forte corrente, alimentata dalle recenti condizioni di maltempo che hanno interessato il territorio. L’allarme è scattato nei pressi di Viale Galilei, in prossimità di un pilone del viadotto ferroviario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Prato con una squadra supportata da tre unità specializzate nel soccorso acquatico.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo utilizzando un gommone e sono riusciti a recuperarlo in sicurezza, trasportandolo fino alla sponda del fiume. Fortunatamente la persona soccorsa non ha avuto bisogno di cure mediche e si è allontanata autonomamente dopo il salvataggio. Presenti sul luogo dell’intervento anche gli operatori del 118, pronti a prestare assistenza sanitaria qualora fosse stato necessario.

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