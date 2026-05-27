Maltempo, primi forti temporali sulle Alpi orientali: rischio nubifragi, grandine e forti raffiche

Mentre si superano i +35°C in molte località del Nord Italia, l’anticiclone inizia a mostrare i primi segni di cedimento, consentendo infiltrazioni di aria più fresca in grado di accendere forti temporali sulle regioni di Nord-Est. I primi temporali localmente intensi in questo momento sono in atto sulle Alpi orientali, tra le Prealpi vicentine e bellunesi, le Prealpi pordenonesi e le Dolomiti friulane, ma anche sulle Prealpi lombarde orientali, portando il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. I fenomeni sono in moto verso sud-sud/est, il che significa che potranno estendersi alla Pianura Padana orientale nelle prossime ore. Prestare massima attenzione.

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