Maltempo Puglia, Coldiretti: “compromesso il 40% delle ciliegie Bigarreau”

Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Puglia ha “compromesso fino al 40% le ciliegie Bigarreau“, nelle campagne del sud-est barese. Lo riferisce in una nota Coldiretti Puglia, evidenziando che “è iniziata la consueta altalena dei prezzi al ribasso”. “La forte perturbazione che da giovedì pomeriggio ha colpito il territorio – prosegue Coldiretti – portando piogge incessanti per tutta la giornata di venerdì e sabato, ha provocato danni ingenti ai frutti. Le aree di Conversano, Rutigliano, Turi, Castellana Grotte, Casamassima sono state pesantemente interessate dal maltempo, con ciliegie rovinate dall’eccesso di acqua fino a diventare in molti casi non commercializzabili”.

Le perdite stimate oscillano mediamente attorno al 40%, con punte anche superiori in alcune zone particolarmente colpite, mentre in altre aree i danni risultano leggermente più contenuti.

Crollano i prezzi all’ingrosso, aumentano quelli sui banchi

“Oltre al danno produttivo – dice l’associazione – arriva anche la beffa del crollo dei prezzi all’ingrosso, precipitati in pochi giorni tra i 2 e i 3 euro al chilogrammo pagati ai produttori, quando nelle prime battute della raccolta i prezzi all’ingrosso si attestavano sui 6-7 euro“. A fronte del brusco calo produttivo, conclude Coldiretti, “gli agricoltori devono fare i conti anche con l’aumento dei costi di produzione e con prezzi che non riescono a coprire le spese sostenute nelle campagne. Intanto sui banchi al consumo si registrano prezzi elevatissimi con ciliegie vendute anche a 20 euro al chilo“.