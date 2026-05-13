Maltempo Puglia, forti temporali tra Barese e BAT: allagamenti a Carbonara | VIDEO

In assenza di una stabilizzazione anticiclonica, l’Italia resta esposta al transito continuo di perturbazioni atlantiche. Oggi a risentirne maggiormente saranno le regioni del Centro-Sud. In Puglia, il passaggio instabile sta iniziando a interessare il Gargano con i primi fenomeni, mentre rovesci e forti temporali sono in atto su BAT e Barese. Proprio la provincia di Bari risulta al momento la zona più colpita dai fenomeni. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora segnaliamo: 30mm a Carbonara, 22mm a Castellana Grotte, 17mm a Terlizzi, 15mm a Polignano a Mare, 14mm a Valenzano, 13mm a Trinitapoli, 12mm a Bitonto, 11mm a Mola di Bari, Barletta. Nelle zone interessate dai fenomeni, le temperature si mantengono sui +14-15°C, in contrasto con i +19-20 che si registrano attualmente nel sud della regione.

A causa delle forti piogge, si segnalano strade allagate a Carbonara, nel Barese, con difficoltà per la circolazione, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Forti temporali, anche con grandine, segnalati anche a Conversano.

L’instabilità è destinata ad estendersi nelle prossime ore su altri settori della Puglia. Possibili rovesci anche a carattere temporalesco localmente intensi.

Maltempo Puglia, strade allagate a Carbonara

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