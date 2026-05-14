Maltempo Puglia, mostruosa linea temporalesca su Bisceglie: grandine e Funnel Cloud nel Barese | VIDEO

Non solo Nord. Mentre sulle regioni settentrionali infuriano i temporali, con i più intensi in atto tra Piemonte orientale e Lombardia meridionale, dove si registrano forti piogge e grandine piccola, anche in Puglia il maltempo sta facendo sentire i suoi effetti. Nello specifico, una mostruosa linea temporalesca ha colpito Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, facendo registrare grandinate e forti venti di downburst, ossia forti raffiche di vento in uscita da un temporale. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la linea temporalesca in tutta la sua maestosità incombere minacciosa su Bisceglie. Dalla vicina Terlizzi (Bari), è stato immortalato anche un Funnel Cloud (nube a imbuto), ossia un tentativo di tornado, quando si vede il cono in formazione che però non riesce a raggiungere il suolo.

Finora sono caduti 25mm di pioggia a Bitetto, Adelfia, 15mm a Valenzano, Carbonara, 14mm a Molfetta, 11mm a Terlizzi, Bitonto, 9mm a Bisceglie, Giovinazzo, mentre le temperature si mantengono sui +14-15°C, lontane dalle medie del periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.