Maltempo Puglia, tromba d’aria nel Brindisino: pino secolare cade sulla provinciale tra Ostuni e San Michele Salentino

Una tromba d’aria si è abbattuta pochi minuti fa nel Brindisino, provocando la caduta di un pino secolare di traverso alla carreggiata lungo la strada provinciale che collega Ostuni a San Michele Salentino. L’episodio si è verificato durante una fase di forte maltempo che ha interessato il territorio compreso tra i due comuni, dove per diversi minuti si sono registrate raffiche di vento e pioggia torrenziale. La circostanza più rilevante riguarda il fatto che la caduta del pino secolare è avvenuta mentre sulla strada non vi erano veicoli in transito. Un dettaglio che ha evitato conseguenze potenzialmente gravi per automobilisti e passeggeri lungo un tratto interessato dal cedimento dell’albero.

Il tronco è finito di traverso sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato per impedire il passaggio dei mezzi e consentire le operazioni di sicurezza.

Maltempo tra Ostuni e San Michele Salentino

Il fenomeno ha interessato in particolare l’area tra Ostuni e San Michele Salentino, dove vento e pioggia si sono abbattuti con intensità per diversi minuti. Le condizioni meteorologiche hanno provocato la caduta dell’albero e sono in corso verifiche per accertare l’eventuale presenza di ulteriori danni nel territorio. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare le conseguenze del passaggio della tromba d’aria e degli eventi atmosferici associati.

Vigili del fuoco e polizia locale sul posto

Nel tratto della provinciale Ostuni-San Michele Salentino dove è caduto l’albero sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale. La polizia locale ha interdetto il transito delle auto per consentire la messa in sicurezza della strada. L’intervento prosegue per rimuovere il pino dalla carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza lungo la provinciale interessata dal cedimento.

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