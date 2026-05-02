Maltempo Regno Unito: violenti temporali in Inghilterra, allerta alluvioni nel Derbyshire e tornado in Scozia | FOTO

I temporali che stanno flagellando il sud-est dell’Inghilterra in queste ore non raggiungeranno Manchester, come confermato dal Met Office. L’attività temporalesca rimane confinata tra le contee sudorientali e l’East Anglia, mentre le aree settentrionali riceveranno solo piogge diffuse senza la componente convettiva che sta interessando il sud. Intanto in Scozia è stato documentato almeno un tornado attraverso testimonianze fotografiche catturate nelle campagne nei pressi del Fife.

Le precipitazioni stanno risalendo l’Inghilterra e il Galles durante la serata, ma i fenomeni temporaleschi più intensi rimangono ancorati all’angolo sudorientale del paese. Manchester vedrà arrivare piogge battenti che dal sud si estenderanno verso le Midlands e il nord durante la notte, mantenendo però condizioni miti e semplicemente nuvolose. Le temperature in città oscillano tra 15 e 19°C, con cieli coperti e qualche rovescio sparso.

La configurazione meteo odierna sta alimentando lo sviluppo temporalesco nel sudest inglese grazie all’arrivo di aria calda e umida dalla Francia che, sollevandosi, incontra masse d’aria più fredda in quota. Questo contrasto termico innesca celle temporalesche intense con forti piogge e attività elettrica, uno scenario completamente diverso da quello che si sta verificando a Manchester e dintorni.

Le immagini raccolte, invece, nelle zone rurali della Scozia mostrano chiaramente un tornado in azione, con l’imbuto vorticoso ben visibile che scende dalla base nuvolosa fino a toccare il suolo tra prati verdi delimitati da recinzioni. Le foto documentano il fenomeno in diverse fasi, mostrando il caratteristico cono di condensazione stagliato contro un cielo plumbeo con nubi basse. L’atmosfera instabile che ha caratterizzato la Scozia durante la giornata ha creato le condizioni ideali per la formazione di celle temporalesche capaci di generare vortici.

Quest’anno il Regno Unito ha già vissuto diversi episodi di attività tornadica significativa, con eventi documentati in varie zone d’Europa nei mesi scorsi [9]. Il tornado scozzese di oggi si aggiunge a una serie di sistemi perturbati che nelle ultime settimane hanno attraversato le isole britanniche portando fenomeni meteorologici estremi.

Nel Derbyshire sale la preoccupazione per le alluvioni

L’allerta per allagamenti sulla strada B6179 tra Kilburn e Little Eaton resta attiva, con i livelli del torrente Bottle Brook in rapida crescita presso la stazione di rilevamento di Smithy Houses. Le zone più vulnerabili comprendono campi agricoli e tratti stradali nelle aree di Lower Kilburn e Coxbench, dove sono attese altre precipitazioni nelle prossime 24-48 ore. Il sud del Derbyshire ha già fatto i conti con diversi allagamenti in varie località a causa delle piogge persistenti degli ultimi giorni.