Maltempo, risveglio bianco in Emilia-Romagna: torna la neve in Appennino | FOTO

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia continua a colpire anche l’Emilia-Romagna, dove nelle ultime ore è tornata la neve sull’Appennino. Un risveglio fuori stagione al Rifugio Battisti, sull’Appennino reggiano, a quota 1761 metri, regala un paesaggio coperto di neve. Nevicate in corso anche sul Monte Cimone, dove la temperatura è scesa fino a -1°C a 2000 metri di altitudine. I fiocchi stanno sfiorando anche quote più basse, segnale di un deciso calo termico associato alla nuova perturbazione atlantica.

Il peggioramento conferma la fase instabile che sta caratterizzando questa parte finale della settimana. L’alta pressione resta infatti lontana dalla penisola e il nuovo fronte perturbato sta raggiungendo le regioni del Centro/Nord e la Sardegna, portando piogge diffuse e un generale aumento della nuvolosità. Nella giornata di domani il maltempo coinvolgerà ancora l’Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centro-meridionali, mentre al Nord/Ovest e sulla Sardegna è atteso un graduale miglioramento. La neve tornerà a interessare anche l’arco alpino.

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