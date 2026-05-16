Maltempo Romania, violenti temporali e raffiche di vento fino a 70 km/h sulle regioni settentrionali: allerta su Maramureș, Neamț e Suceava | FOTO e VIDEO

Giornata di severo maltempo su vaste zone della Romania settentrionale e orientale, con fenomeni convettivi che hanno interessato e interessano tutt’ora in particolare le province di Maramureș, Neamț e Suceava. Le temperature si mantengono su valori tipici di fine primavera, oscillando tra +20 e +23°C nelle zone pianeggianti e collinari, ma il contesto meteo è dominato da rovesci improvvisi, attività elettrica diffusa e raffiche di vento che raggiungono i 50-70 km/h durante i temporali più violenti.

Nella provincia di Neamț, con particolare riferimento alla zona di Bicaz e Potoci, la giornata è cominciata all’insegna del freddo per il territorio montano e collinare, massime comprese tra +18 e +20°C invece a quote più basse. Al momento il tempo mostra un’alternanza tra schiarite e rapidi addensamenti nuvolosi che danno origine a rovesci anche intensi, accompagnati da fulmini e da un rinforzo del vento.

La circolazione proveniente dai quadranti occidentali favorisce inoltre un rischio di precipitazioni a carattere torrenziale lungo le vallate, fenomeni tipicamente isolati ma potenzialmente pericolosi per la rapidità con cui possono verificare accumuli importanti in breve lasso di tempo.

Nel Maramureș, inclusa l’area urbana di Baia Mare e la valle del Săsar, il tempo si presenta decisamente variabile, con un’alternanza tra momenti soleggiati e annuvolamenti seguiti da rovesci e temporali tipicamente estivi. Le temperature massime raggiungono valori compresi tra +20 e +24°C, ma permane il rischio elevato di piogge intense concentrate in un breve lasso di tempo, tanti fulmini e forti raffiche di vento.

Gli ultimi aggiornamenti del Administrația Națională de Meteorologie confermano un’alta probabilità di ulteriori rovesci serali proprio sul Maramureș, con probabile sconfinamento lungo il bacino del Săsar. I meteorologi rumeni sottolineano che questa fase di maltempo è causata da un vortice ciclonico in transito da ovest verso est, passaggio che genera convergenza e quindi condizioni ideali per lo sviluppo di violenti temporali.

Nella provincia di Suceava, in particolare su Gura Humorului, il tempo si mantiene marcatamente instabile, con frequenti rovesci e temporali specialmente sulle colline e sui rilievi circostanti. Anche sulla Romania la primavera 2026 si sta rivelando particolarmente dinamica, confermando le previsioni stagionali che annunciavano frequenti episodi di maltempo alternati a brevi fasi più stabili.

Maltempo Romania, forti temporali nel nord