Maltempo, rovesci in risalita da sud sulla Romagna: pioggia moderata tra Cesena, Rimini e l’imolese

Alle 19:40 la situazione meteorologica sulla Romagna segnala rovesci in risalita da sud, con precipitazioni che stanno interessando in particolare il settore collinare e precollinare della regione sulle prime colline comprese tra Cesena e Rimini, un’area che in queste ore risulta coinvolta dal passaggio dei fenomeni. Il quadro descritto indica dunque un peggioramento localizzato, con i rovesci che si muovono da sud verso nord e che stanno portando condizioni di tempo instabile su una porzione significativa della Romagna. Le precipitazioni risultano di intensità moderata sulle prime colline tra Cesena e Rimini.

La dinamica dei rovesci in risalita da sud conferma una fase meteorologica movimentata, con fenomeni che non restano confinati a un solo settore ma che coinvolgono più aree della Romagna.

Coinvolto anche il precollinare imolese

Oltre alla fascia compresa tra Cesena e Rimini, la pioggia interessa anche il precollinare imolese. Anche in questo caso si parla di precipitazioni nell’ambito del medesimo sistema di rovesci, in movimento da sud. La presenza di fenomeni anche nell’area imolese amplia il quadro dell’instabilità in atto, confermando che il passaggio piovoso sta interessando sia la Romagna orientale sia le zone più occidentali del territorio romagnolo.

In questa fase serale, l’elemento centrale resta la risalita dei rovesci da sud, che porta pioggia sulla Romagna e richiama l’attenzione dei residenti e di chi si trova in viaggio nelle zone coinvolte.

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