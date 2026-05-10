Maltempo Russia: Noyabrsk ‘sottosopra’ a causa di una violenta tempesta di neve

La città di Noyabrsk, situata nell’area della Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, in Russia, è stata recentemente travolta da una delle peggiori tempeste di neve della stagione. Il maltempo ha creato una copertura nevosa che ha rapidamente raggiunto i 31 cm, mettendo in difficoltà i residenti e paralizzando le vie di comunicazione. In sole 12 ore, sono stati registrati ben 39 mm di precipitazione, un quantitativo che ha fatto passare la città a una massiccia tempesta di neve. La copertura nevosa è salita rapidamente da 0 a 31 cm, e la situazione è diventata particolarmente critica nelle zone residenziali, dove le auto parcheggiate sono state completamente sommerse.

Le immagini che arrivano da Noyabrsk mostrano veicoli coperti da uno spesso strato di neve, con solo alcune delle loro forme più grandi che si riescono a distinguere. L’intera area è ora immersa in un manto bianco che ha creato notevoli difficoltà per i residenti e le autorità locali.

Il lavoro dei soccorritori e dei mezzi sgombraneve

Le immagini che circolano sui social media mostrano anche numerosi mezzi sgombraneve all’opera per cercare di ripristinare la viabilità e rimuovere la neve che ha bloccato le strade. In alcune zone, infatti, si vedono anche delle persone al lavoro, a mani nude o con attrezzature manuali, per liberare i veicoli sepolti dalla neve. Le immagini testimoniano la forza e l’intensità della tempesta, che ha preso di sorpresa anche i residenti.

Molti residenti sono rimasti intrappolati all’interno delle proprie abitazioni e dei propri veicoli. La situazione di emergenza è seguita da vicino dalle autorità locali, che hanno dispiegato squadre di intervento per aiutare nella rimozione della neve. Questo evento di nevicata non è isolato. Le condizioni climatiche nella Yamalo-Nenets Autonomous Okrug sono spesso caratterizzate da temperature estremamente basse, e negli ultimi anni le tempeste di neve intense sono diventate più frequenti. Nel frattempo, la popolazione è stata esortata a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni delle autorità per rimanere al sicuro durante il prosieguo della tempesta.