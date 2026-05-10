Maltempo Sardegna, maestosa tempesta di fulmini su Sinnai | FOTO

Il maltempo torna protagonista sull’Italia in questa domenica 10 maggio, Festa della Mamma. Una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna attraverserà gran parte della Penisola portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove non si escludono fenomeni temporaleschi localmente intensi. Nel frattempo, dalla Sardegna arrivano immagini spettacolari che raccontano tutta la forza della natura. Il nostro affezionato lettore Alessandro Casula ha condiviso con noi 2 suggestivi scatti realizzati nella serata di ieri sopra il paese di Sinnai, immortalando una tempesta di fulmini. Le fotografie sono state realizzate con una Canon EOS 5D Mark III e un obiettivo Canon EF 70-200 IS L f/2.8, utilizzando un treppiede K&F e lunghe esposizioni in modalità BULB con somma di più scatti, tecnica che ha permesso di catturare l’impressionante attività elettrica del cielo notturno.

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