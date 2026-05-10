Maltempo Sardegna: tempesta di fulmini su Cala Gonone nella notte | FOTO

Una spettacolare immagine inviataci dal nostro lettore Salvatore Ruiu documenta la potente tempesta di fulmini che ha illuminato la notte sopra Cala Gonone, lungo la costa orientale della Sardegna. Il fenomeno, intenso ma di breve durata, ha regalato scenari suggestivi con scariche elettriche ripetute sul mare e sul profilo costiero. Sul piano meteorologico, la situazione è influenzata dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna, che nel corso della giornata odierna, domenica 10 maggio, Festa della Mamma, attraverserà gran parte della Penisola. Il sistema porterà precipitazioni più diffuse sulle regioni centro-settentrionali, dove non si escludono fenomeni localmente intensi e a carattere temporalesco.

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