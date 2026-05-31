Maltempo, si accende l’instabilità al Nord: temporali sulle Alpi occidentali, in Veneto e Friuli

Si accende l’instabilità al Nord Italia mentre una perturbazione atlantica sta avanzando minacciosa verso l’Europa meridionale, pronta a scardinare l’anticiclone e a provocare uno scontro termico dalle conseguenze potenzialmente distruttive. I primi giorni di giugno porteranno, infatti, una forte ondata di maltempo al Nord e i primi segnali iniziano già a manifestarsi, con i primi temporali sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Lombardia e poi in Friuli Venezia Giulia e in maniera più limitata in Veneto. I temporali stanno provocando nubifragi e localmente grandinate, come al Rifugio Carbonetto, a 1.874 metri s.l.m., nel vallone dell’Arma di Demonte, nel Cuneese. Sono già caduti 16mm di pioggia a Codroipo, nell’Udinese, e 15mm alla Diga di Val Noana, in Trentino.

Temporali sulle Alpi piemontesi: le immagini dal Rifugio Carbonetto, nel Cuneese

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