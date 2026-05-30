Maltempo Sicilia, incredibili immagini dall’Etna: grandine accumulata come neve fresca sui versanti del vulcano più alto d’Europa | VIDEO

Etna, 29 maggio 2026. Ad oltre 2800 metri di quota il vulcano più alto d’Europa si è risvegliato sotto una veste insolita: non neve, ma una straordinaria distesa di grandine ha imbiancato crateri e pendii dopo il passaggio di un temporale intenso. Il paesaggio sembra invernale, con una coltre bianca compatta che ricopre il terreno scuro e lavico, creando contrasti fortissimi tra il nero della roccia vulcanica e il candore dei chicchi di ghiaccio.

Nelle ultime settimane l’Etna era già reduce da frequenti episodi di freddo e nevicate in quota, che hanno favorito condizioni termiche ancora pienamente invernali vicino ai 3000 metri. In questo contesto, i cumulonembi sviluppatisi oggi hanno scaricato in pochi minuti una grande quantità di grandine, capace di accumularsi al suolo come fosse neve fresca, modellata dal vento in piccoli ‘muraglioni’ e onde di color bianco lungo il tracciato delle piste e dei sentieri.

Guardando le immagini girate da Fabrizio Zuccarello, sembra quasi di osservare un paesaggio alpino di pieno inverno, e invece siamo alla fine di maggio, sopra uno dei vulcani più attivi del Mediterraneo. È l’ennesima dimostrazione di quanto l’Etna sia una montagna viva e estrema, dove in poche centinaia di metri di dislivello si passa dal clima mite della costa siciliana a scenari puramente invernali fatti di gelo, grandine e neve fuori stagione.

Grandine come neve fresca sull'Etna

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