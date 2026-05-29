Maltempo Sicilia, violenti temporali di calore tra agrigentino e nisseno: pomeriggio di fulmini e nubifragi

Violenti temporali si sono sviluppati nel pomeriggio sulle aree interne della Sicilia, in particolare tra i monti Sicani agrigentini e il nisseno, dopo ore di sole e caldo prettamente estivo. In queste zone l’atmosfera è diventata rapidamente instabile, favorendo sviluppo di imponenti nubi temporalesche capaci di scaricare in poco tempo piogge intense e numerosi fulmini. Come spesso accade con i temporali di calore, la formazione delle celle è stata rapida e improvvisa: il cielo è rimasto in gran parte sereno fino alle ore centrali della giornata, per poi cambiare volto nell’arco di breve tempo. La forte energia accumulata nelle aree interne ha permesso ai cumulonembi di svilupparsi velocemente, ‘scaricando’ poi rovesci, colpi di vento e riduzione della visibilità.

Fenomeni localmente intensi sono stati segnalati soprattutto nel territorio di Caltanissetta e in altri centri del nisseno, con scrosci di pioggia di forte intensità e frequente attività elettrica. Si tratta di episodi tipici della tarda primavera e dell’estate nelle zone interne siciliane, dove il contrasto tra il forte riscaldamento diurno e aria più fresca in quota può far evolvere il tempo in modo repentino dopo una giornata apparentemente stabile.

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