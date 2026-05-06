Maltempo Sudafrica, neve nel Karoo: imbiancata la strada tra Noupoort e Colesberg | FOTO

Un’improvvisa ondata di freddo ha riportato l’inverno nel cuore del Sudafrica, con nevicate che hanno imbiancato il tratto tra Noupoort e Colesberg lungo la N9/N10. Foto e video diffusi nelle ultime ore mostrano paesaggi completamente trasformati, con distese bianche tipiche di scenari ben più settentrionali. La zona degli altopiani del Karoo non è nuova a questi episodi: quando intensi sistemi perturbati attraversano l’entroterra del Capo, l’aria fredda in arrivo riesce a far scendere rapidamente le temperature fino a quote sufficienti affinché cada la neve. Anche in questo caso, il passaggio di un fronte freddo particolarmente intenso, seguito da aria gelida in quota, ha creato le condizioni ideali per nevicate fino a basse quote.

Le segnalazioni confermano accumuli al suolo soprattutto nelle aree più elevate, mentre lungo le principali arterie la neve si presenta più irregolare, alternata a tratti di fango e ghiaccio. Tuttavia, il rischio per la viabilità resta concreto: durante eventi simili, non sono rari rallentamenti o chiusure temporanee a causa delle condizioni scivolose e della visibilità ridotta.

Il fenomeno potrebbe non essere isolato. Le previsioni continuano a indicare questa fascia del Karoo tra le più esposte a nuove nevicate durante questo straordinario inverno australe.

La zona tra Noupoort e Colesberg rientra proprio in una fascia “di confine” climatica: di norma asciutta e soleggiata, ma in grado, una o poche volte la stagione invernale, di godere di episodi di neve al suolo quando la combinazione tra aria fredda, umidità e altitudine si allinea correttamente.

La neve tra Noupoort e Colesberg, quindi, non è un “miracolo” meteo, ma certamente un evento raro capace, ogni volta, di trasformare per poche ore una regione arida in un autentico scenario polare.