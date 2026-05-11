Maltempo Sudafrica, tempesta di vento a George e nella Garden Route: danni diffusi, blackout e scuole chiuse | FOTO e VIDEO

Forti venti hanno causato danni e devastazioni diffuse a George e nel resto della Garden Route, nella provincia del Capo Occidentale, in Sudafrica. Con raffiche di vento che hanno raggiunto i 110km/h, diversi edifici sono stati scoperchiati, tra cui una chiesa a Pacaltsdorp e la sede del Kingston Motor Group, oltre al cantiere adiacente alla nuova sede della Mediclinic. Parte del tetto della scuola elementare George South è stata divelta, il negozio Build It a Blanco ha subito ingenti danni e un video sui social media mostra delle lamiere del tetto dell’edificio Millwood, all’angolo tra York Street e Victoria Street, che vengono spazzate via dal vento nella trafficata York Street.

Anche foto di veicoli e muri di cinta danneggiati da alberi caduti stanno circolando sui social. Alcune scuole hanno rimandato a casa gli studenti questa mattina e il Garden Route Mall è stato evacuato intorno a mezzogiorno.

Danni e blackout diffusi

Le squadre di intervento del Comune di George sono impegnate a gestire le aree colpite dalla caduta di alberi che bloccano le strade e hanno causato danni alle infrastrutture, provocando interruzioni di corrente diffuse. Chantèl Edwards, responsabile della comunicazione del Comune, ha dichiarato che sono attualmente impegnati a fronteggiare numerosi incidenti legati al maltempo in tutta l’area comunale. “L’elevato numero di alberi caduti ha causato la chiusura di diverse strade, mentre numerosi incroci sono senza corrente e devono essere considerati come incroci a quattro vie con obbligo di fermarsi”, ha affermato. “Si consiglia vivamente ai residenti di rimanere a casa ed evitare spostamenti non necessari, ove possibile”.

Diverse scuole sono state chiuse e alcuni edifici comunali sono temporaneamente interdetti al pubblico a seguito dei danni causati dalla caduta di alberi. Le squadre di emergenza e i tecnici rimangono sul posto per gestire gli incidenti e ripristinare i servizi, compatibilmente con le condizioni.

Gerhard Otto, responsabile del Centro di Gestione delle Emergenze di Garden Route, ha affermato che il vento sta colpendo l’intero distretto. A Kannaland, quasi l’intero insediamento informale di Varkieskraal è stato raso al suolo. A Riversdale, sulla N2, tre camion sono stati ribaltati. “Ci sono molti blackout. Le centrali operative di tutti i comuni sono sommerse di chiamate a riguardo. Stanno ripristinando l’elettricità dove possibile, ma in alcuni casi, ad esempio dove gli alberi sono caduti sulle linee elettriche, non la riattiveranno prima che le riparazioni siano state effettuate e che la situazione sia sicura”, ha aggiunto.

Scuole chiuse domani

In una dichiarazione rilasciata questo pomeriggio, il Dipartimento dell’Istruzione del Capo Occidentale ha affermato che, dopo un’ampia consultazione con il Centro provinciale per la gestione delle catastrofi e il Servizio meteorologico sudafricano (Saws), e sulla base delle previsioni meteorologiche aggiornate e delle condizioni attuali, è stata decisa la chiusura di tutte le scuole pubbliche del Capo Occidentale martedì 12 maggio.

Sudafrica, tempesta di vento causa danni diffusi nel Capo Occidentale