Maltempo, Tashkent sotto l’acqua: inondazioni paralizzano la capitale uzbeka | VIDEO

Recenti eventi atmosferici hanno messo alla prova la città di Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, dove forti piogge hanno causato gravi inondazioni nelle ultime ore. Le strade, trasformate in fiumi impetuosi, sono state sommersi dall’acqua, paralizzando il traffico e mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e veicoli. La scena che ha invaso la capitale è stata particolarmente allarmante per la sua intensità e per il livello di danni registrati, che vanno ben oltre quanto previsto da una semplice pioggia.

Le immagini scattate durante la notte mostrano strade completamente allagate, con veicoli che galleggiano nelle acque alte, a testimonianza della gravità della situazione.

Risposta delle autorità e previsioni future

Le autorità di Tashkent hanno lanciato un allarme per il possibile peggioramento della situazione, poiché le previsioni meteo segnalano ulteriori piogge nelle prossime ore. Le squadre di emergenza stanno lavorando a stretto contatto con i servizi di protezione civile per evacuare le persone dalle zone più colpite e per ripristinare quanto prima la normalità nelle aree allagate.

Tuttavia, i danni alle infrastrutture potrebbero richiedere settimane per essere completamente risanati, mentre le persone coinvolte nelle inondazioni devono fare i conti con le perdite materiali e, in alcuni casi, con la paura di dover affrontare un’altra ondata di maltempo. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione e, se necessario, attueranno ulteriori misure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le inondazioni che hanno colpito Tashkent sono solo l’ultimo esempio delle sfide che molte città in tutto il mondo stanno affrontando. Eventi atmosferici come questi stanno diventando sempre più comuni, e le autorità dovranno lavorare rapidamente per adattarsi a una realtà che cambia velocemente. Con la capitale uzbeka in ginocchio, la speranza è che la risposta delle autorità e delle comunità locali possa portare a una rapida ripresa, con misure preventive più efficaci per evitare disastri simili in futuro.