Maltempo, torna l’inverno in Alto Adige: neve, grandine e centinaia di fulmini

Sull’Alto Adige è calato di nuovo l’inverno. In queste ore, una perturbazione fredda sta attraversando il territorio, accompagnata da temporali e nevicate che hanno raggiunto i 1.500 metri di quota, imbiancando zone come la Valle Aurina, Ridanna e le Dolomiti. Si sono registrate anche forti piogge, grandine e ben 230 fulmini sul territorio provinciale. I ‘Santi di Ghiaccio’, dunque, sono arrivati puntali portando neve in quota oltre ad un brusco abbassamento delle temperature. Questa tradizione ha origine da un’antica credenza popolare del mondo di lingua tedesca secondo cui l’11 maggio, San Mamerto, dà l’inizio a un colpo di coda dell’inverno. Fino al 15 maggio seguono gli altri Santi di Ghiaccio, ossia San Pancrazio, San Servazio, San Bonifacio di Tarso e Santa Sofia. Ma un abbassamento delle temperature a maggio è totalmente nella norma, spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Dopo il passaggio dell’attuale fronte – rassicurano gli esperti – tornerà presto il sole, accompagnato però da un vento da nord a tratti intenso e nuove precipitazioni verso il fine settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.