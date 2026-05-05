Maltempo Toscana, divieto di balneazione in alcuni specchi d’acqua a Livorno

È scattato oggi nel mare di Livorno il divieto temporaneo di balneazione negli specchi d’acqua denominati Bellana, Terrazza Mascagni, Accademia sud, Ardenza sud. Il divieto è stato disposto dall’Amministrazione comunale in via preventiva a tutela della salute pubblica dopo che Asa ha segnalato lo scarico a mare di alcuni terminali di fognature bianche e di scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento. Ciò a seguito delle forti piogge iniziate nella notte e proseguite questa mattina. Ora occorre attendere gli esiti dei campionamenti disposti da Arpat in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere revocati in tutto o in parte.

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