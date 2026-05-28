Maltempo Toscana, due forti temporali in atto: uno in arrivo su Firenze

L’alta pressione inizia a cedere e le prime infiltrazioni di aria più fresca danno origine ad un aumento dell’instabilità sull’Italia. Se ieri le regioni più colpite sono state quelle del Nord-Est, oggi l’instabilità si sposta al Centro. In questo momento, due forti temporali sono in atto in Toscana: uno sul Pistoiese e uno tra Prato e Firenze. Il temporale è in arrivo sul capoluogo toscano, con tuoni così forti da far paura, così come a Prato. Il temporale sul Pistoiese, invece, sta interessando anche il crinale bolognese, con probabili grandinate tra Porretta Terme, Castelluccio e Pracchia.

Nella notte, l’attività temporalesca si è propagata dal Veneto sull’Emilia orientale e poi sull’Aretino attraverso l’Appennino orientale. Fino a questo momento, i dati pluviometrici più significativi nella regione indicano: 23mm a Badia Tedalda, 20mm a Sestino, Pieve Santo Stefano, 18mm a Calenzano, 15mm Castiglion Fiorentino, 11mm a Pracchia, 10mm a Cantagallo, 9mm ad Acquerino.

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