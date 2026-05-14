Maltempo Toscana, forte vento di Libeccio: stop al traffico commerciale nel porto di Livorno

Traffico commerciale e container fermi da questa mattina nel porto di Livorno per il maltempo, a causa del vento forte con raffiche di Libeccio da 30 a 35 nodi, come segnalano dall’Avvisatore marittimo del porto. Al momento sono regolari invece gli arrivi e le partenze dei traghetti per le isole maggiori, Corsica e Sardegna, mentre il traghetto per Capraia previsto in partenza per le 14 ancora non ha annullato la corsa, quindi dovrebbe essere attivo. Nessun problema sul traffico traghetti con l’Isola d’Elba, come confermano dalla capitaneria di Piombino, dove le corse risultano regolari.

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