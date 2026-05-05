Maltempo Toscana, interventi per quasi 400 milioni per gli eventi del 2023 e 2025

In particolare mentre volgono al termine gli interventi in somma urgenza, si accantonano gli importi per erogare i contributi ai privati e alle attività produttive danneggiate e si finanziano i primi interventi di riduzione del rischio residuo.

Stesso percorso per quanto riguarda gli eventi del febbraio 2025 per i quali l’analogo iter, portato avanti con il Dipartimento di Protezione Civile, ha portato all’adozione dell’ordinanza commissariale n. 39 del 21 aprile 2026, con la quale si approva la rimodulazione e integrazione del Piano degli interventi urgenti, che ammonta a 7 milioni e 200 mila euro, tra somme urgenze, contributi a privati e imprese e interventi da programmare per ridurre il rischio.

Con l’ordinanza 43 del 29 aprile 2026 si rimodula invece il Piano per le alluvioni che hanno colpito la regione nell’ottobre e novembre 2023, per un importo complessivo rideterminato che supera i 253 milioni di euro. Tra le opere finanziate è previsto anche un nuovo intervento di manutenzione straordinaria delle arginature del torrente Agna, nei Comuni di Montale e Montemurlo, per un importo superiore a 1,5 milioni di euro.

Giani e Dika: “avanti con risarcimenti e prevenzione”

Il Presidente Giani e il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika affermano: “a fronte degli eventi meteo che negli ultimi anni hanno colpito ripetutamente e duramente la Toscana, prosegue con determinazione il percorso di ricostruzione a sostegno alle comunità, grazie al lavoro congiunto con il Dipartimento di Protezione Civile e con i Comuni. Con l’adozione delle ordinanze commissariali 39 , 40 e 43 del 2026, abbiamo rimodulato e integrato i piani degli interventi, mettendo a disposizione quasi 400 milioni di euro tra somme urgenze, contributi a privati e imprese e opere di riduzione del rischio residuo. Si tratta di risorse fondamentali per completare gli interventi più urgenti, garantire ristori a famiglie e attività produttive e avviare opere strutturali che rafforzino la sicurezza del territorio”.