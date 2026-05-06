Maltempo, Toscana nel mirino: oltre 150 mm di pioggia in 24 ore tra Lucca e Pistoia, 85 mm a Firenze

La Toscana è alle prese con una fase di maltempo intenso che, nelle ultime ore, ha messo sotto pressione diversi territori, in particolare nelle aree settentrionali della regione. Dopo una primavera caratterizzata da condizioni particolarmente secche, le precipitazioni sono tornate con forza, portando accumuli importanti in tempi molto brevi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 150 millimetri di pioggia tra le province di Lucca e Pistoia, mentre nelle 36 ore complessive alcuni territori hanno visto cadere addirittura il doppio delle precipitazioni normalmente attese per l’intero mese di maggio. I valori più elevati si segnalano tra Massa-Carrara, Lucca, Pistoia e Prato, con picchi fino a 160 mm sui versanti Nord dei Monti Pisani.

Sul fronte idraulico, si osserva un generale incremento dei livelli dei corsi d’acqua nella Toscana settentrionale. Il torrente Ozzeri, a Pontetto, ha raggiunto il secondo livello di allerta, mentre anche l’Ombrone pistoiese è segnalato al medesimo grado di criticità. Nonostante ciò, al momento la situazione complessiva dei fiumi risulta sotto controllo.

Il maltempo assedia anche Firenze

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa ha colpito nelle ultime 24 ore il territorio di Firenze, dove si sono registrati accumuli di pioggia significativi. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, il pluviometro della stazione Firenze-Università ha rilevato 84,7 mm di precipitazioni. Dati rilevanti anche dalle altre centraline cittadine: 61,1 mm alla stazione dell’Orto Botanico e 67,2 mm nell’area del Giardino di Boboli, a conferma di un evento diffuso e consistente su gran parte del territorio urbano.

Le previsioni indicano che nelle prossime ore le precipitazioni continueranno a interessare soprattutto i settori nord-occidentali, anche sotto forma di rovesci o temporali. Sono attesi ulteriori accumuli tra 30 e 40 mm, con intensità orarie generalmente comprese tra 10 e 20 mm e possibili picchi fino a 30 mm nei fenomeni più intensi. A partire dalle ore 13, il sistema perturbato è previsto in spostamento verso Sud, con un coinvolgimento più esteso delle aree centro-meridionali e di parte delle province di Prato, Arezzo, Pisa e Livorno. Sul Nord/Ovest, invece, si prevedono fenomeni residui, per lo più deboli e confinati alle aree collinari e montane.

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