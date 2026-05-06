Maltempo Toscana: alberi caduti e allagamenti tra Firenze e Massa, oltre 100 mm a Marliana e Montemurlo

Il maltempo continua a interessare la Toscana, dove la notte appena trascorsa è stata segnata da numerosi interventi di soccorso, soprattutto nell’area di Firenze e nel territorio costiero apuano. Nel corso delle ore notturne, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze sono stati impegnati in diverse operazioni legate agli effetti delle precipitazioni: 4 interventi per danni da acqua e 11 per alberi e rami pericolanti. Tra gli episodi più rilevanti si segnala la caduta di un pino sulla sede stradale in via Giorgio Pasquali, dove le squadre hanno lavorato per diverse ore per la rimozione. Nell’evento sono rimaste danneggiate 4 vetture parcheggiate lungo la strada. Criticità anche in ambito scolastico, dove in via Reginaldo Giuliani, presso la scuola primaria Don Minzoni, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per aspirare l’acqua accumulata nel voluminoso livello interrato dell’edificio, a causa del mancato avvio delle pompe di aspirazione automatizzate.

“Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno interessato il Nord della Toscana soprattutto le province di Pistoia, Prato, e Lucca. Oltre 110 mm cumulati caduti a Marliana, 109 mm a Montemurlo“: è quanto rende noto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Nelle prossime 3 ore precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale, più probabili sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia“. Giani evidenzia inoltre che la situazione fiumi è sotto controllo: “Ombrone pistoiese al secondo livello a Pontelungo, al primo livello a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano; Bisenzio al primo livello a San Piero a Ponti; Brana ad Agliana al primo livello; Pescia a Montecarlo al primo livello“.

Intervento dei pompieri questa mattina anche in via Maremmana nel Comune di Calcinaia (Pisa), per soccorrere il conducente di un’auto rimasto bloccato in un sottopasso allagato, a causa di un forte temporale. La persona è riuscita ad uscire dal veicolo incolume e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e il luogo dell’intervento.

Massa, il sindaco fa il punto sulla situazione maltempo

Situazione sotto controllo ma ancora instabile anche nell’area di Massa, dove il primo cittadino ha aggiornato i cittadini sull’evoluzione del maltempo. “Dopo il breve ma intenso nubifragio di ieri, evento molto al di sopra delle previsioni meteorologiche, oggi la giornata è iniziata con alcuni forti scrosci di pioggia intermittente“, ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Massa, Francesco Persiani. “La situazione meteo dovrebbe migliorare con il passare delle ore ma sono possibili ancora precipitazioni intermittenti anche di forte intensità. La Protezione Civile è attiva e sta intervenendo in ogni situazione di necessità. Le strade sono bagnate e in parte allagate ma percorribili. Ovviamente si raccomanda massima prudenza“.

Il sindaco ha poi sottolineato anche il ruolo delle opere di regimazione e la gestione della viabilità cittadina: “Le opere realizzate migliorano oggettivamente il deflusso delle acque. I sottopassi al momento sono liberi, fatta eccezione per quello di via della Repubblica ove c’è un po’ di acqua. In ogni caso sono in corso i monitoraggi. Ringrazio anche i Vigili del Fuoco per il loro fondamentale e tempestivo intervento anche in queste ore. Se la situazione dovesse peggiorare in modo imprevisto sarà nostra cura inviare opportuni messaggi di allerta“.

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