Maltempo Toscana, torna la neve sul Monte Amiata: imbiancata la vetta | FOTO

Il colpo di coda dell’inverno che ha interessato la Toscana ha fatto sentire i suoi effetti anche in provincia di Grosseto. Una situazione di forte instabilità atmosferica ha riportato condizioni quasi invernali, con un brusco calo delle temperature e fenomeni diffusi su tutto il territorio. La scorsa notte, sulla vetta del Monte Amiata si è registrata una nevicata che ha imbiancato le quote più alte del monte, depositando fino a 2,5 centimetri sulla vetta. Sulla costa maremmana, invece, la situazione è stata caratterizzata da piogge intense, vento e temperature in netto calo.

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