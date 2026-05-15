Maltempo Toscana: vento forte in Versilia, gli ombrelloni volano via

Il forte vento che da ieri sta interessando la costa della Versilia ha provocato disagi diffusi agli stabilimenti balneari della zona. Particolarmente colpita Viareggio, dove diversi bagni della Passeggiata – tra cui Vespucci, Bengasi, Derna, Sorriso e La Pace – hanno registrato ombrelloni rovesciati, strutture leggere danneggiate e tetti delle tensostrutture divelti e trascinati anche per decine di metri. In alcuni casi, la forza delle raffiche ha letteralmente spazzato via ampie porzioni di arenile. Situazioni analoghe si segnalano anche in altri stabilimenti della Versilia, con danni diffusi ma fortunatamente senza conseguenze per le persone. Già dalle prime ore del mattino, operatori balneari e gestori sono al lavoro per ripristinare le spiagge e riportare l’area in condizioni di normalità, in vista del fine settimana e dell’atteso passaggio della carovana del Giro d’Italia.

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